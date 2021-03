Har du ein pårørande med demens? No får du skuletilbod

Nyheiter

Volda kommune og Ørsta kommune er glade for å kunne tilby pårørandeskule for nære pårørande til personar med demens.

Kommunane samarbeider med Volda og Ørsta demensforeining om kurset. Demensforeininga arbeider for å spreie informasjon om demens, hjelpe dei pårørande, og fremje best moglege livsvilkår for dei som vert ramma av demens.

Mål for pårørandeskulen:

Gi pårørande auka kunnskap om demens.

Gi grunnlag for at pårørande betre kan takle situasjonen sin.

Betre kvaliteten på samværet med den sjuke, i heimesituasjon og på institusjon.

Bidra til at pårørande får kjennskap til kva rettar dei har, og korleis ein får kontakt med hjelpeapparatet.

Program

Kurset er gratis og går over fire kveldar.

Torsdag 11. mars skal det handle om å kommunisere med personar med demens.

Torsdag 18. mars er temaet friskliv og fysisk aktivitet - også for personar med demens.

Tysdag 23. mars: Om demens og konsekvensar av sjukdomen.

Og torsdag 25. mars: Kva rettar har ein og kva tilbod finst i Ørsta og Volda?

Kvar samling har faglege innlegg med gode foredragshaldarar og tid til spørsmål og samtale. Kursstad denne gongen er Ørsta Røde Kors sine lokale i Strandgata 21. Gjeldande krav til avstand og smittevern vil bli fulgt under heile kurset.

Dei som ynskjer å vere med på pårørandeskulen må ta kontakt med ein av desse personane:

Astrid Dimmen i Volda kommune og Kjersti Årøen i Ørsta kommune.