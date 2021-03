Nyheiter

– Vi er heilt avhengige av nye krefter dersom trimgruppa, med den populære fjelltrimmen, skal vidareførast. Dette har vi sagt før, men no er det verkeleg alvor. Vi kjem ikkje til å slutte å gå i fjellet, men etter mange år ønskjer vi no avløysing og håper på forståing for det.