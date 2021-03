Personar frå Møre og Romsdal melde frå om 60 millionar i skjulte verdiar

Nyheiter

I 2020 tok totalt 212 personar kontakt med Skatteetaten for å rapportere inn uoppførte inntekter og formuar gjennom ordninga frivillig retting, melder Skatteetaten i ei pressemelding.

- Gjennom ordninga med frivillig retting kan du i ettertid melde frå om formue og inntekt som du ikkje har oppgjeve til Skatteetaten. Dei som får godkjent frivillig retting må betale skatten dei skuldar pluss leiar, men slepp straff i form av tilleggsskatt og mogleg politimelding, heiter det i meldinga.

I løpet av 2020 vart det ferdigbehandla 304 saker som resulterte i ei auke av skattbare inntekter på 164 millionar kroner og formuar på 4,1 milliardar kroner. I 2020 kom det inn 212 nye saker. I Møre og Romsdal resulterte 12 ferdigbehandla saker ein auke i skattbare inntekter på cirka 440 000 kroner og formuar på 60 millionar kroner.

- Størstedelen av sakene handlar om økonomiske forhold i utlandet. At vi får meir informasjon frå andre land gjer det vanskelegare å skjule verdiar i utlandet, seier divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

For å få godkjent frivillig retting må du gje opplysingar til Skatteetaten på eige initiativ med ei fullstendig oversikt over alle verdiar du eig. Du kankkje melde frå etter at kontrolltiltak er sett i verk eller varsla om.

Skal førast i skattemeldinga

Over tid har det vore ei endring i kven som ber om frivillig retting. Tidlegare har mange gjort det på grunn av risikoen for å bli oppdaga, at ein har eit ønskje om å ta verdiane tilbake til Noreg, eller fordi ein ønskjer å gjere opp for seg slik at arvingane skal sleppe å ta seg av problemet.



- No ser vi at det varierer meir kven som ber om frivillig retting. Det kan vere kven som helst, men vi ser at det i større grad handlar om at mange ikkje kjenner til regelverket og melder frå når dei oppdagar at verdiane ikkje berre er skattepliktige i det landet ein har eigedom eller konto, seier Gjengedal.

Alle inntekter og formuar, som til dømes bankinnskot, eigedom og aksjeutbyte i andre land, skal opplysast om i skattemeldinga kvart år. Det betyr ikkje at du risikerer å bli skattlagd dobbelt opp.

- Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formuar du har i alle land. Har du blitt skattlagd i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtalar med andre land sørgje for at du ikkje betalar skatten dobbelt opp, seier Gjengedal.

Oppdaga

Sidan 2007 har nesten 4000 personar kontakta Skatteetaten for å ordne opp i skjulte økonomiske forhold. Totalsummen på innmelde summ i samband med frivillig retting er no på over 80 milliardar kroner i formue og omtrent tre milliardar i inntekt.

- At vi i 2017 innførde automatisk utveksling av opplysingar mellom skattemyndigheiter i fleire ulike land, og stor mediemerksemd rundt lekkasjar som Panama Papers, førte nok til at ekstra mange rapporterte inn saker i 2017 og 2018, seier Gjengedal.