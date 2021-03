Nyheiter

Kva har koronaen gjort med likestillinga, er eit av fleire tema som vil bli berørt i appellane i Uppheimsparken 8. mars.

8. marskomiteen i kvinnenettverket i Ørsta og Volda har planlagt ei enkel og avgrensa markering av den internasjonale kvinnedagen.

- Vi kan diverre ikkje gå i tog, og det blir heller ikkje innandørs arrangement. Men vi ser fram til å møtast på trygg avstand for appellar i Uppheimsparken i Volda. Vi oppmodar folk om å bruke munnbind og halde til meters meters avstand, seier Marit Aklestad på vegner av 8. mars-komiteen.

Korona og likestilling er tema det vert fokusert på i appellane.

- Kvinnedominerte yrke innanfor helse og omsorg har stått i frontlinja for smittehandtering og vern av eldre og sårbare grupper. Tilsette i barnehage, skule og reinhald har måtte takla ekstrabelastningar over lang tid. Lågtlønte kvinner i restaurant- og servicenæringa står utsett til, og mange har mista jobben eller livsverket sitt. Mange fedre har ikkje fått vere til stades under fødsel, og det blir ropt varsku om ein sviktande barselomsorg. Og på heimebane er det ikkje berre-berre å sjonglere heimekontor og AS familien, seier Aklestad.

Ho gjer det klart:

Feministiske saker

- 8. mars er dager å samlast rundt målet om likestilling, og setje fokus på viktige feministiske saker som vil føre til eit betre samfunn for alle, både kvinner og menn. Det er også dagen å vise internasjonal solidaritet. Vonde tal viser at så mykje som ei av tre kvinner i verda blir utsett for psykisk, fysisk eller seksuell vald i løpet av livet sitt. Verdas Helseorganisasjon omtalar det som ein epidemi med enorme, skadelege konsekvensar. Tilgang på utdanning, saman med arbeid for økonomisk likestilling, er avgjerande for å rette opp dei skeive maktforholda som framleis eksisterer.

Arrangementet i Uppheimsparken er gratis, tverrpolitisk og ope for alle. Solveig Styve Holte og Sigrid Marie Ålmo Moa skal halde appellane, og Karen Rosenberg Olsen skal synge. Programmet blir leia av Cecilie Rørstad.

- Sjølv om det ikkje blir tog, kan ein gjerne ta med eigne parolar.