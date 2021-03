«I mange slike saker står vi ofte for eit fundamentalistisk natursyn»

Nyheiter

«I mange slike saker står Naturvernforbundet for det mange vil sjå på som eit «fundamentalistisk» natursyn: Friluftsfolket bør te seg (legge ferdselen) etter naturen sine krav. Det er ikkje naturen som bør endrast etter kompetansen til folk, eller evnene deira til å vurdere terrenget», skriv lokallagsleiar Knut Festø i Naturvernforbundet.

Men moderer seg litt:

«Men vi ser jo ofte at fundamentalisme er lite til nytte i møte med levande liv. Og så lenge Liadalsnipa står der med si utfordrande form,- vil folk gå mot toppen. Då vil det vere greitt med ein kjetting der mosen no sklir ut. Dette vil vere eit inngrep som kjettingen i råsa til Molladalen, men det bør ikkje danne presedens for liknande «hjelpetiltak» på Slogen, Mohns Topp osb.»

Festø minner om at like så utsette, og meir besøkte toppar som Romsdalshorn og Innerdalstårnet er utan «hjelpemiddel» på normalvegane (der dei fleste går utan bruk av sikringstau) til topps.

Met som gjer råsa til Liadalsnipa skummel, er at den stort sett går på gras og mose. Det gjer at mange legg i veg, utan å vite at ei utgliding vert ei katastrofe.

«Så kan ein spørje seg om dette vil føre til meir ferdsel, meir slitasje, - og behov for meir sikring på nye punkt? Den tryggaste vegen til topps er kanskje langs Aust-egga. Den er såpass luftig at mange stoppar opp i skaret. For dei som tør seg vidare er der alt ein kjetting til sikring på den kinkige hammaren», skriv Festø, som trass dette ynskjer Liadal. kulturlag lukke til med arbeidet.