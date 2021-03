Må gjennomføre arkeologiske utgravingar på Rotlaus-garden

Nyheiter

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til at garden Øy ligg sentralt til i Follestaddalen, og at ein difor kan ikkje utelukke at det har vore gardsbusetting der i lang tid.

- Det vil vere naudsynt å gjere ei mindre arkeologisk registrering på tomta, skriv Johnny Loen ig Synnøve Valle i fylkeskommunen.

Rotlaus-sjefen Bjørn-Marius Øyehaug har søkt om å setje opp våningshus nummer to og eit nytt næringsbygg for verksemda Rotlaus AS heime på garden. Han har også søkt om endra bruk av den eksisterande driftsbygninga.

Men først må altså Rotlaus-Øyehaug gjennomføre arkeologiske utgravingar.

Fagleiar Gunnar Wangen i Ørsta kommune skriv at staten dekkjer kostnadane med sjølve registreringsarbeidet, men at søkjar må ta eventuelle kostnader knytt til gravemaskin. Wangen skriv vidare at Øyehaug må avklare kostnad og praktisk gjennomføring med fylkeskommunen, og at kommunen ikkje kan handsame saka vidare før ein avtale er klar.

Fylkeskommunen ber også om avklaringar om, som dei skriv «trafikkavvikling i høve avkøyrsle mm».

Det har også kome fråsegner frå Statens vegvesen, NVE og Mattilsynet om Rotlaus-Øyehaug sine byggjeplanar, og kommunen ventar også på frsegner frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal og frå lokalt landbruksmynde.