«Har Ørsta kommune fått helikopter-allergi?»

Nyheiter

Det har nærast blitt ein årleg tradisjon; eit filmselskap søkjer om landingsløyve for helikopter på snødekte fjell i Hjørundfjorden. Dette skjer i samband med filming av skikøyring i bratt terreng. Like tradisjonelt har det blitt at Ørsta kommune, med god hjelp frå Naturvernforbundet, etter beste evne prøver å stikke kjeppar i hjula for søkjaren. Slik vart det også i år.