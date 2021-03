Låge dødstal på vegane hittil i år

Nyheiter

Statens vegvesen melder at tre personar har omkome på norske vegar i februar i år, mot ni i same månad i fjor.

Så langt viser statistikken ni trafikkdrepne hittil i år, mot 17 på same tidspunkt i 2020.

- Sjølv om kvart einaste dødsfall på vegane er ein tragedie, er det likevel god grunn til å glede seg over denne utviklinga, seier Guro Ranes. Ho er avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og understrekar at årets tall er førebelse og kan bli endra.

- Men for kvar månad med positiv utvikling, veit vi at liv er spart.

Ho oppmodar alle til å vise omsyn i trafikken og å køyre etter forholda.

-Unngå unødvendige forbikøyringar, og syt for å ha merksemda på vegen, trafikken og køyringa. Om vi i tillegg held fartsgrensa, bruker bilbelte og køyrer rusfritt er vi alle med på å auke sikkerheita på vegane, seier Guro Ranes.