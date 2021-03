Korona-optimistar vil arrangere stort Trandalrock med deLillos i juni

Nyheiter

Arrangørane av Trandalrock er stor-optimistar med tanke på korleis korona-epidemien kjem til å utvikle seg framover, og satsar på å arrangere storfestival 11. og 12. juni – med sjølvaste deLillos, , Backstreet Girls, Listen to the band, Loof, Ahead of the curve og Revolt på scena.