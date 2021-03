Grønt lys for byggjestart for VØR-anlegg på Melsgjerdet

Nyheiter

Ørsta kommune gjev Aurstad Tunnel igangsettingsløyve for bygging av VØR sitt omlastingsanlegg for avfall på Melsgjerdet.

Tiltaket omfattar to bygningar, ein sjølvstendig hall for papiravfall og eit bygg som er samansett av fleire hallar/sluser for handtering av avfall og driftslokale med kontor. Søknaden omfattar også opparbeiding/bearbeiding av trafikkareal/terreng inkludert tekniske anlegg for vatn‐ og avløp, brannsikring, luktsikring, områdesikring, bilvekt og andre driftstekniske anlegg for omlastingsanlegget. Vidare også midlertidige og permanente tiltak for sikring av ytre miljø, og spesielt mot ureining av Ørstaelva, både i anleggsperioden og i driftsperioden.