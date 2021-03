Felles plan mot vald i nære relasjonar

Nyheiter

Planen er felles for dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.

– Vald i nære relasjonar er eit omfattande samfunns- og folkehelseproblem. Kommunane skal legge til rette for at tenestene blir i stand til å førebyggje, avdekkje og avverje vald og overgrep, heiter det i planen.

I planen vert det lagt opp til at kommunane skal stile med hjelp når slike forhold vert avdekt.

– Når vald blir avdekt skal tenesteapparatet kunne bidra med rett hjelp til rett tid og ha eit godt samarbeid med aktørar også utanfor dei kommunale tenestene, heiter det.

Med denne felles handlingsplanen vil alle kommunane på Sunnmøre sjå til at arbeidet mot vald i nære relasjonar vert sett på dagsorden.

– Målsettinga er at tiltak og auka merksemd på vald i nære relasjonar vil bidra til å styrke det førebyggjande arbeidet, at fleire valdsutsette og valdsutøvarar får naudsynt hjelp og at fleire situasjonar der menneske utsettast for vald blir avdekka og avverja, heiter det.