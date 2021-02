Vil ikkje opne for garasjar i hyttefelt

Nyheiter

Kommunedirektøren rår frå at det kan byggjast ein garasje i samband med oppføring av ei hytte i Legene hyttefelt ved Eidet på Bondalseidet.

Årsaka er at administrasjonen meiner reguleringsplanen ikkje opnar for garasje i eit hyttefelt. Dette gjeld alle hyttefelta på Bondalseidet.

Administrasjonen tek saka til samfunnsutvalet fordi dette vert sett på som ei prinsippsak.

Det vert vist til at det ikkje er ynskjeleg at hyttefelta skal sjå ut som bustadfelt av landskapsmessige omsyn. Samstundes er det opna for bygging av garasjar gjennom dispensasjonar i Skibakken hyttefelt, like ved Ørsta skisenter.

Dei som søkjer om å få byggje hytte og garasje, grunngjev søknaden om garasje med at dei er pensjonistar, og tenkjer å bruke mykje tid på hytta.

Saka vert handsama i samfunnsutvalet om ei veke.