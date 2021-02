Ravn Villtokt etterlyser tilskotsbrev frå Ørsta

Nyheiter

Ravn Villtokt i trussamfunnet Forn Sed Norge har gått gjennom rekneskapen for 2020, og ser at han manglar brev om tilskot for trussamfunn frå Ørsta kommune.

«Vi har sjekket både brevpost og altinn uten å finne brevet», forsikrar Ravn Villtokt.

Og Villtokt legg til at viss Ørsta kommune kan sende tilskotsbrevet på mail, så hadde det vore fint, såpass han får alle bilag i orden før trussamfunnet sine 2020-papir vert sendt til revisjon.

På Forn Sed Norge si nettside står det at trussamfunnet «bekjenner seg til norsk folketro og de vetter og skikker folketroen representerer, samt guder og andre skikkelser innen norrøn mytologi. Og vi gjør oppmerksom på at Forn Sed Norge på det sterkeste tar avstand fra nazistiske, rasistiske og andre menneskefiendtlige holdninger og tolkninger av det norrøne, samt enhver form for diskriminering.»

Forn Sed Norge har sett seg føre å skape fornya interesse for den gamle før-kristne folketrua og den norrøne kulturarven.

Og:

På nettsida står det vidare å lese at alle som vil halde den heidenske sed i hevd – er hjarteleg velkomne inn i foreininga.