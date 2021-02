Krevande situasjon i Ørsta-skulen

Nyheiter

Det er meirforbruk på løn i Ørsta-skulen, noko som skuldast at ein har vore nøydde til å setje inn både miljørettleiarar og ekstra lærar-ressursar til hjelp for sårbare barn.

Eit par av barneskulane har også store ekstrautgifter pga innleige av tenester frå "Inn på tunet" for elevar som treng alternativ opplæringsarena i ein pandemiperiode der vi ikkje kan blande elevar frå fleire skular i Prosjekt Raudøya.

- Situasjonen er krevande, konstaterer oppvekstsjef Kirsti Øy Driveklepp, som også meiner at mange av utfordringane har vorte fortsterka gjennom pandemiperioden.

- Vi har berekna at slike tiltak for sårbare elevar utgjer ei meirutgift i januar på om lag Kr 228.300 kroner. Korleis dette vil utvikle seg, er førebels uklart, men mange av tiltaka vil truleg måtte halde fram i heile 2021, fryktar Øy Driveklepp.

Dalane skule må dessutan nytte vel 16.000 kvar månad for å dekkje opp skulefritidsordning for to elevar fordi det av koronaomsyn ikkje kunne drivast felles SFO for Dalane skule og Åmås friskule.

Dersom situasjonen held fram som no, må det vurderast ein budsjettkorreksjon for skulesektoren.