Vil byggje Rotlaus-hus på garden

Bjørn-Marius Øyehaug - sjefen for eit av landets mest populære band - har søkt om løyve til bygging av eit hus nummer to på garden i Follestaddalen.

Huset skal nyttast som næringsbygg for Rotlaus AS. I tillegg er det søkt om endra bruk av ein del av eksisterande driftsbygning til lager og kontor.

Det omsøkte området ligg i kommuneplanen sitt LNF-område sone C, der det er fastsett følgjande føresegn:

«Innanfor desse områda kan det berre gjevast løyve til bygging og frådeling i samband med tradisjonell stadbunden næring som har direkte tilknytning til landbruket.»

Ørsta kommune har kommentert søknaden i ein epost til Statsforvaltaren, og skriv:

«Oppføring av fritidshus kan tillatast, men berre på svært strenge vilkår og dersom sektormynde ikkje har merknader.»

Vidare skriv kommunen at nokre av dei registrerte viltområda i høve Viltregisteret til Fylkesmannen ligg i denne sona, at tomta ligg innanfor eit kjerneområde for landbruk i høve produksjonsareal, at tunet ligg innanfor NGI sitt aktsemdområde for snø- og steinskred frå 1989, - og at det i SEFRAK-registret er registrert ei meldepliktig bud frå 1800-talet i tunet.

Men buda kjem ikkje i direkte konflikt med tiltaka, og skredfaren er ikkje verre enn at arealet oppfyller krava til tryggleik.