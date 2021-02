Nyheiter

No for tida feirar vi jul frå påske til jul, peika Kirsten Ose på i denne spalta i november. Og ho har rett, litt tilspissa. Før varte jula frå jul og heilt til påske, men no set vi i gang straks sola forsvinn i Rystefeltet. Da kjem lysa opp, stasen fram og maten på menyen. I romjula orkar vi ikkje meir, rapar mett, pakkar bort og skriv forsett-liste. Like greitt slik. For så stig jo det naturlege lyset igjen, og så har vi orka oss gjennom det verste med det kunstige.