Det er under skitur til Melshornet at Lars Arne Nilsen klekkjer ut vinnarresepten heile Sunnmøre ventar på

Altså: Korleis få Aalesunds Fotballklubb, AaFK, til å rykke opp på direkten? Korleis få tilbake entusiasme og engasjement? Korleis skal ein få spelarar til å bøtte inn mål etter mål etter mål, slik at AaFK kan nå målet om å verte blant dei seks beste i landet innan fem år?

Stadfesta Lars Arne Nilsen trenar AaFK Tysdag ettermiddag vart det stadfesta at Lars Arne Nilsen vert ny AaFK-trenar.





Festfotball

Høgtrykksfotball. Det er dette ordet AaFK-trenar Lars Arne Nilsen, heretter LAN, brukar når han svært kort skal forklare oppskrifta. Vi pratar med han på mobilen på veg heim til Volda etter nok ein treningsdag på Color Line Stadion. LAN skal heim for å gå på ski. Han elskar det. Ski om vinteren vert bytt ut med fjellsko når vinteren har reist. Han har fått betre tid til å dyrke slikt etter at han flytta heim til Volda. Det likar han godt.





– Eg er glad for å ha flytta tilbake til Volda, det er ein fantastisk plass. Her er flotte forhold for aktivitet på ski og i fjellet. Personleg treng eg ikkje så mykje meir. For dei som driv idrett er bygda fantastisk, ikkje minst med den nye campus-hallen. At Volda søv om sommaren, slik nokre seier, gjer meg ingen ting.

LAN er topptur-entusiast, men tek ikkje sjansar.

– Eg dreg på ski så ofte eg kan. Melshornet er nok favoritten. Nokre vil seie at ein tur dit er kjedeleg, ja, kanskje. Eg tek ingen sjansar, for eg vil slett ikkje hamne i eit snøras. Når eg kjem på toppen er utsikta fantastisk, smiler LAN.

Hødd

Før skituren til Melshornet fortel den tidlegare fotballtrenaren for Volda, Ørsta, Hødd og Brann gladeleg om planane for sunnmørsfotballen si oransje stoltheit, og korleis 4-3-3-fotballen skal spelast.

– Vi skal snu frå å vere eit taparlag til eit vinnarlag ved å ha høgt press, vinne duellar og andreballar, og gå direkte på mål. Dette er energikrevjande, men no byrjar det å likne noko. Men det er framleis litt fram før vi klarer 90 minutt, slik eg ønskjer det.

På treningsfeltet spelar AaFK-spelarane kortare økter enn før, men med høgare intensitet. Slitne spelarar med hoftefeste er ikkje noko for LAN.

Sparken

I fjor fekk Nilsen sparken i Brann. 56-åringen reiste likevel heim til Volda frå Bergen utan ein sur mine. På fem år hadde han trass alt klart å få ein av storklubbane i landet på føtene etter å ha lege i grøfta i fleire sesongar. Og LAN si oppskrift sikra Brann direkte opprykk til 1. divisjon, og seinare andreplass i Tippeligaen. Dessutan er LAN ein likandes kar, med føtene godt planta i kunstgraset. Han likar ikkje konfliktar og styr. Men bak den noko smålåtne fasaden finn vi ein fotballkiller av dimensjonar, med enormt vinnarinstinkt. Det går framleis gjetord om garderobetalen han heldt då Hødd slo Tromsø i cupfinalen i 2012.

Parkert fjoråret

LAN har for lengst parkert den elendige AaFK-sesongen i fjor etter at han i slutten av august vart tilsett som hovudtrenar for AaFK. LAN gjorde sjølvsagt så godt han kunne. Men det gjekk berre ikkje.

– I fjor var vi ikkje i nærleiken. Vi slapp inn alt for mange mål. Det var så mykje motgang, og vi fekk ikkje ut potensialet til alle dei unge spelarane våre.

LAN brukte hausten til å restarte, og finne ut kven han ville ha med vidare. Krava er tøffe, og berre dei som er svoltne nok, og vil gå i krigen, kjem med.

– Det er i motgang ein ser kven som har lyst til å vere med vidare, erfarer LAN.

Slik meiner han det må vere for å kome vidare, utvikle seg og nå måla.

Status i dag er at tolv av fjorårsspelarane har forsvunne. Og fem nye er henta inn.

– Kanskje kjem det ein eller to til, vi får sjå. Eg er uansett veldig nøgd med dei nye.

Ny hjelpetrenar er Roger Naustan, nær oppvaksen i Rosenborg og med eggensk fotballfilosofi i blodet.

– Roger er ein fin type med same fotball-tankegang som meg. Og vi er svært samde i korleis vi skal gjere det.

Erfaring

Fleire av dei nye spelarane har lang erfaring. Desse kjem i tillegg til gruppa med unge og lovande i alderen 21–26 år som toler mykje trening.

– Miksen i stallen er fin no. Vi har mangla litt erfarne leiarar som kan få ut potensialet i dei unge. Vi har også mange talent i akademiet som vi kan spe på med, fortel LAN.

Ein av dei er ørstingen Sverre Sætre Orten, som har spelt på AaFK sitt andrelag. LAN følgjer godt med utviklinga hans.





– Sverre er ein spennande unggut som kan ta steget. Han er veldig seriøs, og har gode basisferdigheiter. Men det er alltid vanskeleg å sjå kven som tek neste steg. Det er veldig kjekt at vi kan hente inn talent frå heile regionen. AaFK skal jo vere sunnmøres stoltheit.

Vil rykke opp

LAN sin vinnarskalle ønskjer sjølvsagt opprykk på første forsøk. Men enkelt vert det sjølvsagt ikkje på andrenivået i norsk fotball.

– 1. divisjon er både tøff og artig. I Hødd brukte vi fem-seks år på å lykkast, i Brann tok det berre eit halvt år. Så det er fullt mogleg å snu laget kjapt, men det kan også ta tid. Men opprykk er sjølvsagt eit klart mål for AaFK. Vi har ein stall som skal vere god nok for det. Men det må ikkje vere slik at vi rykker opp, og rett ned att. Så vi jobbar heile tida, dag for dag, for at vi skal verte stabile på eit høgare nivå. Gjengen her er svoltne, og dei har mykje kvalitet, så eg har trua. Men vi må levere kvar einaste veke.





Langtidsambisjonane er også høge for Nilsen.

– Eg ser føre meg at AaFK i endå større grad utviklar spelarar som vi etter ein periode sel vidare med forteneste, slik at klubben får ein betre økonomisk plattform og vert meir berekraftig. Eit døme på dette er overgangen til russisk fotball nyleg for Parfait Bizoza, seier LAN.

I 2016 spelte Bizoza midtstoppar for AaFK 2 i tredjedivisjon, og i 2017/2018 var han spiss på Herd i same divisjon. Så oppdaga Raufoss han, deretter kom han i 2020 til AaFK. Bizoza imponerte fleire agentar, og no vert han altså proff i vårt kalde naboland i nord.

– Dette viser berre at visst eit fotballtalent har nok vilje for å ofre, så kan ein nå langt, konstaterer Nilsen, no tilbake frå favorittfjellet i Volda.