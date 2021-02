Nyheiter

Torsdag er det skulekøyring på Volda skisenter, men det kan bli siste aktiviteten i bakkane på ei stund.

På si facebookside har skisenteret nemleg meldt at dei stengjer skisenteret etter skulekøyringa. Og vidare:

«Det er for lite snø i heile anlegget til å kunne ha forsvarleg drift, så no må vi berre håpe at det kjem påfyll snart.»