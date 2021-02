Opnar for trimbading i dette bassenget

Nyheiter

Bassenget ved Hovden skule ser igjen ut til å verte tilgjengeleg for trimgruppa i Hovdebygda IL.

Ørsta kommune varslar at då bassenget ved Ørsta ungdomsskule no vert teke i bruk igjen, opnar det for bruk av bassenget ved Hovden skule for trimgruppa.

For trimgruppa har det vore vanskeleg å få treningstider som høver etter at fyrst bassenget ved Høgskulen i Volda og der etter bassenget ved Ørsta ungdomsskule vart stengde.

No stadfestar Ørsta kommune overfor Hovdebygda IL at bassenget kan takast i bruk på kveldstid av trimgruppa.

Vilkåret er at trimgruppa følgjer smittevernreglane som gjeld til ei kvar tid.

I hovudsak er det pensjonistar som har nytta trimgruppa i Hovdebygda IL sitt tilbod om bading på kveldstid.