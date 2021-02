Slik blir den nye resepsjonen i Aasen-tunet

Nyheiter

Aasen-tunet byggjer om resepsjonsområdet i perioden 19. februar til 15. mars. I samarbeidmed Hille Strandskogen Arkitekter er det lagt planar for ei opnare løysing.

Aasen-tunet held stengt i heile ombyggingsperioden. Vi gler seg til å ta imot publikum når ombygginga er ferdig i mars.

– Med ombygginga får Aasen-tunet lokale som er betre eigna for arrangement, festival og utleige. Vi er glade for at arkitektane, som har lang erfaring med Sverre Fehn-bygg, har funne ei løysing som er både praktisk og innbydande, seier direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark.