Første doktor-disputas i Volda – gjennom tidene

Nyheiter

Stein Conradsen får ein heilt spesiell plass i Høgskulen i Volda sine historiebøker når han fredag 19. februar blir den første til å disputere gjennom høgskulen sitt eige doktorgradsprogram.

Høgskulen i Volda har årleg fleire tilsette som disputerer for doktorgraden sin, men då ved andre universitet. I koronatida har fleire disputert digitalt frå HVO, men også då med eit universitet i Noreg som ansvarleg.

Når Stein Conradsen disputerer 19. februar er han den første som gjer det gjennom HVO sitt eige doktorgradsprogram Ph.d.- studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling.

– Fredag vert ein merkedag for Høgskulen i Volda, og vi er svært glade for at den første kandidaten er i mål. Å ha eit eige doktorgradsprogram som fungerer godt er eit kvalitetsteikn for oss som utdanningsinstitusjon, seier Johann Roppen, rektor ved HVO, på høgskulen si nettside.

Rektoren rosar også samarbeidet med Høgskolen i Molde, og peiker på at høgskulane utfyller kvarandre. Molde er fagleg sterke på helsedelen og vi på den sosialfaglege delen, seier han.

Nettopp det trekker også Stein Conradsen fram når han skal omtale doktorgradsprogrammet som har passa han som hand i hanske. Mannen som er frå Stokmarknes, men som på slutten av 80-talet starta studiane sine i Volda og har budd mykje av sitt vaksne liv i sunnmørsbygda, dreg også inn ein tredje part som er viktig – Helse Møre og Romsdal helseføretak.

Conradsen begynte å jobbe i helseføretaket i 2006 der han med sin pedagogikk-bakgrunn var tilknytt lærings- og meistringssenteret. Han heldt fram i jobben til 2020, inkludert ei permisjonstid grunna doktorgradsstillinga si ved HVO.

Han tok til som doktorgradsstipendiat i 2018, men stod ikkje på bar bakke med forsking. For Conradsen hadde allereie gjennomført to forskingsprosjekt i jobben sin i helseføretaket som han kunne ta med seg inn i doktorgradsarbeidet sitt.