Marit Aklestad ny nestleiar i Møre og Romsdal SV

Nyheiter

Marit Aklestad frå Ørsta vart vald til ny nestleiar i Møre og Romsdal på det digitale fylkesårsmøtet laurdag. Ho vart òg vald til landsstyrerepresentant, medan Gunnar Strøm frå Volda vart attvald som 1. vara til fylkesstyret.

Bjørn Jacobsen frå Molde held fram som fylkesleiar, og fylkespartiet har ambisjonar om å få Birgit Oline Kjerstad inn på Stortinget til hausten.

Volda og Ørsta SV var godt representert på årsmøtet, som også hadde digitalt besøk av partileiar Audun Lysbakken. -Erna skal ut, Birgit Oline skal inn, sa han mellom anna.

- Årsmøtet konsentrerte seg om å diskutere dei viktige politiske sakene SV går til val på: Vi skal kutte klimautslepp, vil skal bygge dei grøne distriktsarbeidsplassane, og vi skal gjere det på ein måte som ikkje rammar sosialt skeivt, seier leiar i Volda SV, Ingrid Opedal, som representerte Volda SV saman med Cecilie Rørstad.

Marit Aklestad understrekar SV sin gjenkjennelege fordelingspolitikk.

- Vi treng ein økonomisk politikk som utjamnar forskjellar, finansierer velferd, snur sentraliseringa og sørgjer for arbeid for alle. Vi må reversere dei usosiale kutta vi har sett dei siste åra, som har gått ut over dei med minst. Frå Ørsta SV deltok også Betina Haug Olson, Synnøve Marie Sætre, Hans Jakob Overå og Vidar Roald.

Årsmøtet vedtok fleire fråsegner, mellom anna om at SV vil ha halvering av ferjeprisane, at nettleiga må bli lik i heile landet, om rett til heiltid og om at det offentlege må krevje dokumentasjon på korleis batteria i bilar, båtar, nettbrett og mobiltelefonar vert produserte når ein lyser ut anbod.