– Nokre elevar rusar seg heime og skaffar stoff på nettet

Dette erfarer leiaren for barnevernet i dei fem søre-kommunane, Aina Øyehaug Opsvik.

Torsdag orienterte ho kommunestyret om at talet på uromeldingar til barnevernet har auka mykje i Ørsta under pandemien. Det var flest uromeldingar i Ørsta i fjor (175). Politiet formidla 62 av desse meldingane. Storparten kom i løpet av hausten. Første veka i desember kom det 28 meldingar til barnevernet.

Rus og psykiatri

Bak meldingane ligg rus, konfliktar og psykiatri. Når det gjeld rus handlar det først og fremst om narkotika og tablettar, men også alkohol. Ungdom heilt nede i første steget på ungdomsskuletrinnet er knytt til uromelding. Men dette handlar om enkelthending, fortel barnevernsleiaren.

– Det er ikkje slik som før i tida, då ungdomsgjengar hang på gatehjørna. No går rusinga føre seg heime. Bestillinga av stoff vert gjort på nett. Nokre formidlar stoff til kvarandre. Nokre forsyner seg også av foreldra sitt medisinskap, fortel barnevernsleiaren.

I nokre få tilfelle handlar uromeldingane om at både vaksne og born rusar seg.

Øyehaug Opsvik meiner det er naturleg å knyte den store auken i uromeldingane til pandemien.

– Nokre har fått det vanskelegare under pandemien. Når det er konflikt i ein familie, er det gjerne slik at konfliktane kan forverre seg når folk er mykje saman heime over tid, erfarer barnevernsleiaren.

Ho har ingen teori om kvifor auken er størst i Ørsta.

Helsestasjonen

På kort sikt vert det sett inn auka ressursar som tiltak. Og nyleg vart det bestemt at det snarast skal tilsettast ein person i eit års engasjementsstilling, fortalde kommunalsjef for oppvekst i Volda, Per Ivar Kongsvik.

På lang sikt meiner barnevernsleiaren det er særs viktig at alle som skal hjelpe borna som har kome skeiv ut har best mogleg samhandling.

– Nøkkelen ligg i å satse på foreldra, skulane, barnehagane og helsestasjonen, seier Aina Øyehaug Opsvik.