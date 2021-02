Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Kvardagen min går for det meste til jobb og trening. Eg jobbar på Bakk- Ola- marka og på Aktiv trening Ørsta. På Aktiv jobbar eg som gruppeinstruktør, i tillegg trener eg styrketrening for meg sjølv. Eg brukar også å gå tur, fjelltur, sykle og stå/gå på ski. Når eg ikkje jobbar eller trener ser eg på serie på Netflix, er i lag med venner, systera mi og dei tre tantejentene som eg har her i Ørsta.