Dei to sela på setra ligg klassisk plassert på ein haug, med kvasse tindar som bakteppe, og utsikt mot Hjørundfjorden. Setrevollen er open, og utan buskvegetasjon, og det kan vi nok takke geitene for. I setreplanen til Ørsta står det mellom anna: «Bygningsmassen er opphavleg; når hyttene har vorte restaurert, har det vorte gjort pietistisk. Bør vernast, men nye hytter i same stil kan byggjast på murane, og vollen kan fortettast dersom der finst rom for det.»