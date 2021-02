Vekk med utdatert bilpark

Nyheiter

– Vi har ikkje akkurat «flotta» oss med bilparken vår. No var tida inne for å byte ut to tolv år gamle varebilar, og ein på atten, til sikre og miljøvenlege elbilar. Tussa produserer fornybar energi, og bilkjøpet er i tråd med Tussa sin visjon om å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar.