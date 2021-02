Skal kurse lavinehundar på Standaleidet

Nyheiter

Norske Redningshunder skal ha kurs for lavinehundar på Standaleidet fredag – søndag. Dette er første kurset av denne typen på lang tid her i området.

– Det er mangel på lavinehundar i landet, og korona-situasjonen gjer det vanskelegare å utdanne nye. Utdanninga tek normalt tre år. Eit planlagt vinterkurs på Dovre vart avlyst, og Ørsta og omegn lag skulle ha fleire deltakarar her. Vi måtte derfor på kort varsel organisere kurs lokalt, seier Per Gunnar Engetrøen i Ørsta og omegn lag av Norske Redningshunder.

På grunn av lite snø til snøholer har det vore lagt ned stor dugnadsinnsats for å opparbeide kurs-/prøve-felt på Standaleidet. Engestrøen ber skiløparar vere merksame øvinga, som skjer på dyrkafeltet ved Standalhytta.

– Kurset vil gå over to helger med oppstart fredag 13. februar. Det vil vere fire ekvipasjar som skal opp til B-godkjenning og to som skal opp til C-godkjenning. Ekvipasjar og treningsfelt vil vere merka, seier Engetrøen.