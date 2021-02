Blandar plast og papir - kan gje auka gebyr

Nyheiter

Volda og Ørsta reinhaldsverk er truga med mottaksstopp frå anlegget som tek i mot papp og papir. Årsak: for mykje plast blanda med papiret.

– Mottaksanlegget seier det er mykje laus plast blant papiret, i tillegg til drikkekartongar og papir pappa inn i plastposar. No har mottaksanlegget varsla straffegebyr dersom slik feilsortering held fram, heiter det i ei pressemelding frå VØR.

VØR sorterer ut returplastsekkane med emballasjeplast på miljøstasjonen, men har ikkje moglegheit til å fange opp all laus plast og posar som skjuler seg i papiret.

– Dei fleste av innbyggjarane våre gjer ein god og rett jobb når dei sorterer papir/drikkekartongar og emballasjeplast. Difor gir feilsortering ein urettferdig kostnad som går ut over fellesskapet. For straffegebyr er kostnadar som må takast igjen over renovasjonsgebyret, heiter det frå VØR.

Difor minner VØR om dette: Papir, papp og drikkekartong skal leggast laust i papirbehaldar/ nedgravne anlegg. Ikkje pakka inn i plastposar.

Laus emballasjeplast skal leggast i eigen plastsekk frå VØR og knytast godt igjen før levering, slik at den ikkje opnar seg under komprimering og transport i bil.

Sekker til emballasjeplast får ein gratis med VØR på miljøstasjon eller ved å knyte ein pose på papir- og restavfallsbehaldar på hentedag.