Ny biblioteksatsing skal synleggjere nynorsk 

Nyheiter

– Vi vil samarbeide med biblioteka om å formidle nynorsk kultur og litteratur, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum i ei pressemelding.

Gjennom den nye satsinga skal Nynorsk kultursentrum og biblioteka lære av kvarandre og styrkje kunnskapen om nynorskformidling i biblioteka. Nynorsk kultursentrum vonar at bibliotek i kommunar med nynorskelevar i Agder, Rogaland, Viken og Innlandet vil søkje om å bli eitt av dei fem nynorske pilotbiblioteka i perioden 2021–2023.

– Eitt av måla er at vi og pilotbiblioteka skal lære av kvarandre og saman skaffe oss kunnskap om nynorskformidling i biblioteka, slik at vi kan lære dette vidare til andre bibliotek og kulturaktørar, seier Sandsmark.

Dei fem pilotbiblioteka får kvart år tilbod om tre arrangement, to utstillingar, føredrag og ei årleg formidlingssamling for bibliotekarar. Nynorsk kultursentrum vil lage eit brukarpanel saman med biblioteka for å få tilbakemeldingar og idear til utstillingar og arrangement.