Denne dama etablerer seg på Spinneriet i Volda

Nyheiter

Datoen, som er langt meir enn ein vanleg dato for fotograf Kristin Rødven Eide, er 13 februar. Då opnar voldingen fotostudio på Spinneriet i Volda, i eit tidlegare kafelokale.

Det vert no bygt om til fotoverksemd for 38-åringen som er fødd og oppvaksen i Volda.

Kristin Rødven Eide har bachelor-utdanning i fotografi frå universitetet i Southampton og er oldermann, på godt norsk styreleiar, i Møre og Romsdal Fotograflaug. Då ho var ferdig utdanna i 2007, starta Eide som fotograf hos Fotograf Furmyr i Fosnavåg.

Nordfjordeid

To år seinare starta ho eige fotostudio på Nordfjordeid der mange av kundane har kome frå Sunnmøre.

For to år sidan fann Kristin kjærleiken med ein mann frå Fosnavåg. Etter kvart fann dei ut at dei kunne møtast på halvvegen, og siste året har dei budd i Volda.

I lokalet på Spinneriet kjem ikkje Eide til å ha ordinær fotobutikk, men fotostudio der ho vil ta imot folk i alle aldrar for fotografering. Ho tilbyr også utefotografering, og er open for alle idear.

– Eg tilbyr også innramming av bilde i syrefrie kvalitetsrammer. Dei øydelegg ikkje bilda slik som veldig rimelege rammer kan gjere. Dette er det mange som ikkje er klar over, fortel Eide.

Når vi spør kva ho likar best innan fotografering, er allsidigheit svaret.

– Eg likar å fotografere alt slag, alt frå brudepar til born og eldre. Eg likar også å eksperimentere, og skape bilde der eg får bryte naturlovene og skape ei forteljing frå ide til ferdig bilde. Eg likar også å kombinere måling og fotografi, og skape ein heilskap med dette.

Komande laurdag ønskjer Kristin Rødven Eide nye og gamle kundar vel møtt.