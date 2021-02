Iskaldt ei heil veke til

Nyheiter

Februar har hittil vore kaldare enn på mange år, og iskulda her i distriktet vil i følgje Meteorologisk Institutt vare endå ei veke. Og då er halve månaden gått, så dermed blir det kanskje som i januar, som i følgje Meteorologisk Institutt vart den kaldaste her til lands på ti år.

Månadstemperaturen for heile landet låg i januar heile 3,3 °C under den nye normalen, som er frå 1991 til 2020.

Her i distriktet er det meldt tørt, sol og ned mot 15 minusgrader heile komande veke. Først seint på dag komande laurdag er det meldt litt tilskying, og måndag om ei veke kan vi kanskje få ei plussgrad eller to for første gong på lenge.