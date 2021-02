Denne Ørsta-bedrifta profilerer seg sterkt i Volda

Nyheiter

Med nesten berre voldingar på laget kaprar Ørsta-bedrifta NordvestProfil Volda – bit for bit.

– Vi har m.a. vore sterkt inne i m.a. nye Volda Campus Sparebank 1 Arena, fortel Eilev Mo nøgd.

Han er dagleg leiar i NordvestProfil, den største leverandøren av reklame og profilering i Ørsta og Volda.

Frå raudt til grønt

Frå raude tal i 2019, til grøne tal i fjor, krydra med ei betre botnlinje, er Eilev Mo godt nøgd med situasjonen for selskapet. Men det såg skummelt ut då koronaen kom. Då vart det også bråstopp for denne verksemda. Og alle tilsette vart permitterte.

– Vi flytta inn i «nye» lokale på Nekken i mars i fjor. Ei veke seinare vart landet stengt ned. Og brått vart det slutt på bestillingane, fortel Mo.

Stoppen vart kort.

– Det tok berre tjue dagar før eg måtte få dei tilsette tilbake, då ordrane igjen byrja å kome.

Bedrifta fekk nye typar oppdrag, og, ja, sjølvsagt var dette knytt til pandemien.

– Det handla, og handlar framleis, mykje om alt slags informasjonsmateriell knytt til smittevern, m.a. produkt innan smittevernmerking. Men også mange andre ting.

– Vi har til dømes selt mange smitteskjermar i pleksiglas og avstandsstriper på golv. Vi selde også om lag 4000 smittevern-dressar i fjor. Vi hadde så mykje arbeid i fjor sommar at vi måtte flytte ferien til august, fortel Mo.

Han er nøgd med at smittevern-produkta kompenserte for ein del ordinære ordrar som låg på vent grunna korona.

– Såleis har vi vore heldige samanlikna med andre bedrifter.

Fleire tilsette

Auka aktivitet har ført til at Mo siste halvåret har auka arbeidsstaben med to personar, og i dag finn ein seks personar i bedrifta. Det ferskaste namnet på lønningslista er Kristine Sandnes som er grafisk formgjevar. Ho er ein av fire voldingar i NordvestProfil som held til i sentrum av Ørsta. Eilev Mo er den einaste ørstingen. Den andre ikkje-voldingen heiter Vitaljis Filoboks, og kjem frå Latvia. Han er ifølgje Mo ein arbeidshest av dei sjeldne, og er ekspert på heilfoliering av m.a. bilar. Ser du ein bil her lokalt med reklame over det heile, er det truleg Vital, som han vert kalla, som har kleidd bilen.

– Ørsta, Volda og Latvia er fin miks når det gjeld arbeidsfolk, og dei tilsette utgjer stor breidde i kompetansen. Vi har ein miks av tilsette som gir kunden ei totaloppleving, heilt frå idestadie til ferdig produkt. Med Kristine Sandnes på laget kan vi satse meir på visuell profil, design og digitaltrykk. Vi ynskjer å vere ein grafisk totalleverandør, fortel Mo.

NordvestProfil opererer i ein bransje med tøff konkurranse.

– Dei første åra var Ørsta og Volda hovudmarknaden. I dag har vi oppdrag frå Stryn i sør til Vestnes i nord. Vi opererer også ein del i ytre strok og i Ålesundsområdet. Hovudvolumet handlar om storformatprint og skilt, folie på glasruter og mange hundre meter med stadionreklame årleg.

Campus

Eit større oppdrag siste tida handla om all skilting og taktil merking innvendig i den nye prakthallen Volda Campus Sparebank 1 Arena. No står oppdrag i det nye mediebygget på høgskuleområdet for tur.

– Vi held også på med eit større oppdrag i Kaarstadbygget, der vi skal levere nesten hundre romskilt, fortel Mo.

I Ørsta er nye Ørsta velferdshus og den nye legevakta i Hovdebygda ferske kundar.

– Stikkord er leveringsdyktigheit. Vi har investert i produksjonsutstyr som gjer at vi kan produsere nesten alt lokalt her i Ørsta. Nytt er også at vi har eit digitalt «showrom» for strøgjenstander på nettsida vår, ein bestillingsportal med fleire titusen varer. Her har vi eit enormt utval i koppar, pennar, drops og mykje meir.

Eilev Mo trur 2021 kan bli eit godt år.

– Folk flest forstår at det er viktig på bruke lokale aktørar meir enn nokon gong. Det er vi veldig takksame for!