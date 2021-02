Avlyser eksamen

Nyheiter

Alle skriftlege eksamenar vert avlyste for elevar i ungdomsskolen og vidaregåande opplæring. Munnleg eksamen vert avlyst for elevane på vg1 og vg2, men vert gjennomført for avgangselevane på 10. trinn og vg3, heiter det i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamenar som planlagt. Det har vore til dels svært ulikt tilbod om opplæring for elevane dette skoleåret, noko som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. Ein felles og lik skriftleg eksamen er derfor ikkje lenger ein eigna prøving av kva elevane har lærtseier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Privatistar og elevar med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt, mens munnleg-praktisk og praktiske eksamenar avlyses for alle elevar.

– Avlysingane vert gjort etter nøye vurderingar. Vi har lytta til mange innspel både for og imot avlysing, nettopp fordi denne avgjerda har uheldige konsekvensar for både elevar og studentar, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Dette er avgjerda om eksamen våren 2021:





Alle skriftlege eksamenar er avlyste for elevar.

Alle munnleg-praktiske og praktiske eksamenar er avlyste for elevar.

Lokalgitt munnleg eksamen for 10. trinn vert gjennomført.

Lokalgitt munnleg eksamen for VG3 vert gjennomført.

Privatistar og elevar med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elevar med rett til ny, utsett og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen saman med privatistane.

Fag- og sveineprøver avlysast ikkje, men gjennomførast etter gjeldande smitteverntiltak.

Standpunktkarakterar for alle fag det ikkje er munnleg eksamen i setjast i veke 23.

Standpunktkarakterar i fag der det er munnleg eksamen, setjast i veke 22. Skal gjennomførast.

Det sest på moglegheiter for å organisere ei annan type ekstern vurdering for elevar som ikkje får eksamen.

– Det er viktig for meg å understreke at elevane som får avlyst eksamen får vitnemål med standpunktkarakterar som de kan søke vidare studium med. Nå får elevane og lærarane meir føreseielegheit og kan betre bruke tida fram mot sommaren, seier Melby.