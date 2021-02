Nyheiter

– Om vi køyrer same undersøkinga no, så kan det hende at vi får enno dystrare tal. Lufta har gått litt ut av ballongen, verkar det som. Det er mange som hadde gledd seg til og trudde at det skulle lette litt ved nyttår, og så kjem det berre strengare og strengare tiltak og nye mutasjonar. Så eg trur det er ein slags kollektiv pessimisme om dagen, seier forskar Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.