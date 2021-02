Skal bruke dronar til å telje hjort

Nyheiter

Miljødirektoratet og Universitetet i Oslo tek ny teknologi i bruk for å telje hjort. Dei skal samarbeide med Lærdal kommune om å fly drone utstyrt med termiske kamera, over aktuelle område i kommunen, for å få sikrare tal over bestanden, skriv avisa Firda.

– Lærdal er særleg relevant no som Miljødirektoratet har bede om at hjortebestanden i Lærdal og andre delar av Nordfjella-regionen skal reduserast og haldast på eit lågt nivå i brakkleggingsperioden for den såkalla sone 1 av Nordfjella, skriv Lærdal kommune på sine heimesider.

Bakgrunnen for at forskarane vil ha meir eksakte tal enn før, er skrantesjuke-utbrotet i Nordfjella i 2016. Det førte til nedskyting av fleire tusen villrein i området. Dei seinare åra har det òg vore pålagt å felle svært mykje hjort i dei tilgrensande områda, skriv Firda.