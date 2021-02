Nyheiter

Rundt 35 prosent av dei under 34 år ser direkte-TV, ein del som doblar seg frå fylte 45 år og oppover. Samtidig lyttar 60 prosent i gruppa over 45 til direktesende radiosendingar, noko berre 29 prosent av dei under 24 gjer, kjem det fram i ein omfattande rapport frå Medietilsynet.