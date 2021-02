Nyheiter

Torsdag 11. februar skal kommunestyret i Ørsta bestemme om den ferdige reguleringsplanen for B10 på Fremre Mo skal ut til offentleg ettersyn eller om planen skal skrinleggast. Solbakken har levd i den trua at området skulle bli bustadfelt. Saman med familien bygger han no hus på Mosbakkane i det som er reguleringsområde B9. I 2011 flytta han inn i eit av dei første bygga som vart ferdigstilt på Øvre Mo.