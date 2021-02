«Mange har ramla på rygg, - hittil heldigvis utan brotskadar»

Nyheiter

Vaklevoren og nedsarva kommunal trapp til besvær i bustadfelt i Volda sentrum: Trappa er 36 år gammal, og har ikkje vore vedlikehalden sidan midt på 1980-talet.

Og no i "istida" er trappa ekstra besværleg, - ja, direkte farleg å forsere.

- Trappa er mykje brukt på veg til og frå skule, barnehage og busstopp, og av turgåarar. Meir enn halve trappa manglar rekkverk, og det rekkverket som er der, er noko vaklevore, påpeikar Vigleik Hustadnes.

I kaldt ver er trappa ofte glatt og farleg, særleg for eldre. Det har hendt fleire gonger at folk har falle på rygg i trappa, men til no heldigvis utan brotskader, skriv Hustadnes, som inderleg håper at Volda kommune fiksar problemet, - og gler seg til å få svar.