Sette panterekord

Eurospar Ørsta er den butikken i Ørsta og Volda der det vart panta flest flasker i fjor. Det gjekk 662 804 flasker og boksar gjennom panteautomaten i butikken. Det er nesten ti prosent meir enn i 2019, viser tal frå panteselskapet Infinitum.

– Vi har eit panterom som ligg lett tilgjengeleg til, med eigen inngang frå utsida. Då får ein panta i fred og ro og det trur eg fleire liker. I tillegg gjer det at me ligg like ved ein skule at me får inn mykje pant når elevane med jamne mellomrom tømmer klasseromma sine for tomflasker, seier butikksjef Aud Kirsti Osborg ved Eurospar Ørsta.

I fjor blei 92 prosent av alle selde flasker og boksar panta. Det er ny rekord og ein viktig del av forklaringa er at grensene var koronastengte store delar av 2020, står det i ei pressemelding.

– Koronastengte grenser førte til at dei fleste bokser og flasker som blei drukke i Noreg var norske, og kunne pantast. Det bidrog til at fleire panta alt, og vi ser at auken har vore særleg stor i fylka nær svenskegrensa. Nordmenn har gode pantevanar og det er viktig at vi held oppe dei gode vanane også når grensene opnar igjen. Gjennom å pante sørgjer vi for at boksar og flasker blir resirkulerte og blir til råstoff for nye flasker og boksar, seier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marknad i Infinitum.

Desse 10 butikkane fekk inn mest pant i Møre og Romsdal i 2020: