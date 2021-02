Fora Form lanserer tre nye produkt

Nyheiter

Torsdag lanserte Fora Form tre nye produkt – og desse vart lanserte digitalt på bedrifta si heimeside og på Facebook.

Dette skjedde gjennom ei direktesendt streaming, der det sjølvsagt var presentasjon av dei nye produkta, men også intervju av designerane bak nyvinningane.

Otis

Det eine produktet var Otis-familien, som består av ein sofa, ein pall og ein stol. Serien vart designa av Olav Eldøy i 2017.

Fora Form skriv:

«Fremtidens kontor er en arena der arbeidsgiver aktivt må legge til rette for å få de ansatte til å trives på kontoret. Digitalisering og hjemmekontor har gjort at kontorlokalet er et sted vi drar for å bli inspirert og møte kollegaer.»

Popcorn Reworked – Ikonet vert miljøvenleg

Den opphavlege Popcorn-stolen vart lansert I 1968. Sven Ivar Dysthe designa stolen til opninga av Henie Onstad kunstsenter utanfor Oslo.

I 2021 er miljøkrava noko skjerpa, så no vert dette gamle design-ikonet laga i hundre prosent resirkulert plast. I tillegg har Fora Form samarbeidd med stylisten Kirsten Visdal for finne tre nye fargar til Popcorn.

Note

Møteplassar har også behov for avlastingsområde til tekniske saker og ting, kaffikoppar og papir. Og her er det at hyllesystemet Note kjem inn.