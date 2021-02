Nyheiter

Eigarane av fabrikklokala til Hovden Møbel i Hovdebygda søkjer om å lengje godkjenninga av lokala til rullebrett.

Det er Ørsta brettklubb som har tilhald i lokala, og kommunen har godkjent bruken gjennom ei mellombels bruksendring. No søkjer OHL eigedom om ei lenging av bruksendringa for to nye år.

Det er ingen endringar i lokala og bruken av dei sidan sist det vart gjeve løyve.