Regjeringa har løyvd ein milliard kroner til å styrke studentane sin øknonomi. Regjeringspartiet Venstre vil ha sin del av æra:

– Dette kjem og Volda-studentane til gode. Mange har hatt det veldig tungt under koronapandemien. Deltidsjobben har falle vekk grunna eit hardt råka næringsliv og mykje av undervisninga er digital. Mange sit mykje åleine, utan å få møte vener og medstudentar, seier ordførar i nabokommunen Vanylven, Lena Landsverk Sande. Ho er førstekandidat for Venstre til stortingsvalet.

Krisepakke som vart lagt fram fredag skal bidra til ein betre kvardag for studentane under pandemien, og leggje til rette for at dei kan ta opp att aktivitet raskt, når situasjonen tillèt det.

- Her i Volda har vi sett at mange studentar har mista ekstrainntekta si, og har det svært krevjande økonomisk på grunn av pandemien. Venstre har lenge jobba for å betre situasjonen, og no kjem regjeringa med ei kriseløysing for studentøkonomien. Eit forslag er at studentar som har mista inntekter kan få auka andelen studielån, slik at det totalt blir på 1,5 G – altså i overkant av 150 000 kroner, seier Hallvard Bjørneset i Volda Venstre.

- Vi ser at det og er viktig å planleggje for vegen ut av pandemien. Her kan studentane spele ei viktig rolle. Dette gjer vi ved å få på plass ordningar som gjer at studentar kan skape aktivitetar for og bidra til fagleg oppfølging av medstudentar, seier Guri Melby, kunnskapsminister og leiar i Venstre.

Ei undersøking frå desember, tatt opp av FHI, viser at ein av tre studentar opplever einsemd.

- Koronapandemien har snart vore i gang eit heilt år og gått utover det sosiale livet til studentane. Ein kjenner på atteletet når ein les tala om kor mange som opplever einsemd. No får vi på plass hjelpetiltak som lettar på denne situasjonen og sikrar at ein har nokon å snakka med. Det er viktig for mange, seier Gunnar Knutsen i Ørsta Venstre.