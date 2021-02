Ny million klar til utdeling

Nyheiter

Søknadsfristen er rett nok sett til 15. april, men det er råd å sende inn søknad allereie no.

Hjørundfjorden og Norangdalen fekk den 22.juni 2018 status som Utvald kulturlandskap i jordbruket (UKL). Bakgrunnen for status som UKL, er at området er representativt for fjord- og dallandskap på Vestlandet, der mykje av historia er knytt til naturen og naturkreftene.

Føremålet med desse tilskota er å medverke til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminne og kulturmiljø, og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.

I 2021 har Fylkesmannen i Møre og Romsdal tildelt utvalde kulturlandskapet Hjørundfjorden og Norangsdalen ei ramme på kr 1.160.000.

Kven kan søkje?

Målgruppa for ordninga er grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, lokale entreprenørar/gründarar, organisasjonar, foreiningar med fleire.

Dersom søkjar ikkje er grunneigar, må det ligge føre løyve frå grunneigar og eventuelt andre rettshavarar for å gjennomføre tiltak.

Kva kan du søkje om tilskot til?

Du kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere:

Restaurering og tilbakeføring /skjøtsel av areal.

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygningar og andre kulturminne.

Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv.

Formidling- og informasjonstiltak.

Nødvendig planlegging av tiltak / prosjekt.

Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdiar.

Kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdiar.

Andre tiltak som fremjer føremålet med ordninga.

Gjennomføring av arrangement, kurs, fagdag eller liknande.

Alle søknader skal skje elektronisk via lanbruksdirektoratet sine sider.