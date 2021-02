Fryktar forringa bumiljø

Nyheiter

Bebuarar i Indrehovdevegen fryktar at dei vil få forringa bumiljø når nytt flyplasskryss vert realisert.

«Vi kan ikkje sjå det er nok grunnlag i utlagt dokument til å konkludere med at eksisterande bustader øst for E39 vil få betre støytilhøve», skriv Trond Ivar Nordal i Indrehovdevegen i eit brev til Ørsta kommune.

Han viser til at det ikkje kjem tydeleg nok fram kor mykje vegen og terrenet blir senka i den nye planen, og kva høgd støyskjermane får i høve til bustadane i nærleiken.

«Ved å oppføre støyskjerm i tre meters høgde, vil det ikkje være noko støyskjerming mellom E39 og andre etasje i bustadhus. Det vil i så fall verte ei forverring for bustadhus 2. etasje med soverom. Forbikøyringsfelt frå Ørsta mot Volda gjer at trafikken kjem nærmare bustadhus øst for E39 enn ved dagens situasjon», skriv Nordal.