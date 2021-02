Brygga på Andaneset er ferdig og klar til bruk

Nyheiter

No kan du ta med deg fiskestanga og prøve fiskelykka på den nye flotte brygga på Andaneset. Den er ferdig og klar for bruk.

Nyebrygga er ei bade- og fiskebrygge, men den førstnemnde aktiviteten er mildt sagt lite tilrådeleg no. I alle fall for dei aller fleste er det for kaldt til å bade akkurat no – kanskje også for å fiske - men med den nye fiske- og badebrygga er det lett å komme til sjøen. Det er montert badestige og pullertar for fortøying av mindre båtar på brygga.

Seinare blir det også restaurering av ei badstove like i nærleiken av brygga, og også bygging av meir sti på neset.