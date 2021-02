108 ordførarar krev nynorsk for skuleelevane på Google

Nyheiter

Mållaga i Ørsta, Volda, Stranda og Ulstein har teke initiativ til ordføraropprop for nynorsk i program og appar frå Google, som blir brukte i skulen.

108 ordførar, inkludert alle på Sunnmøre, har signert. Dei lokale mållaga har alliert seg med Nynorsk kultursentrum, Noregs mållag, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa og Landssamanslutninga av nynorskkommunar for å organisere oppropet.

– Det er svært gledeleg at målrørsla står samla om å krevje nynorsk i digitale hjelpemiddel og læringsverktøy som blir brukte i skulen, seier Anne Steinsvik Nordal, leiar i Volda mållag.

– Dette er noko av det viktigaste vi kan gjere for å trygge nynorsk for framtida, legg Ingebjørg Røyrhus Øyehaug, leiar i Ørsta mållag til.

Kvart år byrjar mellom 7 000 og 8 000 førsteklassingar med nynorsk som opplæringsspråk i norsk skule.

Ordførarkravet

Ordførarane som har signert på oppropet er frå SV, Ap, Sp, V, KrF, H, FrP og lokale lister, og frå alle område i landet med nynorskelevar.

– Det er viktig for oss, som ordførarar, at desse barna skal ha like høve til å bli trygge på språket sitt og digitale ferdigheiter som andre elevar i norsk skule, seier ordførar i Stad Alfred Bjørlo, på vegner av ordførarane.

Saman med dei andre ordførarane krev han at Google har eigne språkversjonar for nynorsk av programvare og appar på G Suite for utdanning, inkludert program for tekstbehandling, rekneark, presentasjonar, kalender, videomøte og e-post, Google Chromebook, Google Classroom - og nynorsk rettskrivingsprogram.

– Dessverre tilbyd ikkje Google nynorskversjonar av program og appar eller tilfredsstillande nynorske rettskrivingsprogram. Vi vil med dette brevet oppmode Google til å gjere det mogleg for skulane å bruke tilboda som de tilbyd, og samstundes støtte opp om nynorskelevane, seier Alfred Bjørlo.