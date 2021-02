VØR har blitt ISO-sertifisert

Nyheiter

VØR tok nyleg imot sertifikatet for godkjent kvalitetsleiingsystem etter ISO-standard.

Kvalitetsleiingsystemet er meint for heile organisasjonen og skal bidra til systematisk dokumentasjon av VØR sine prosessar etter standard for kvalitet, ISO 9001. Prosjektleiar i VØR, Stine Gytri, forklarar at kundefokus og kontinuerleg forbetring er sentrale punkt i dette systemet.

-Med dette systemet på plass, skal vi jobbe smartare og kontinuerleg forbetre bedrifta sine interne og eksterne prosessar og rutinar, seier dagleg leiar Petter Bjørdal.

-På denne måten sparer vi også kostnadar gjennom meir effektiv bruk av selskapet sine ressursar. God kvalitetsleiing handlar om korleis bedrifta til ein kvar tid skal kunne tilby tenester som oppfyller krav til vedteken kvalitet, seier styreleiar Anne Ellingsen, som samtidig gir ros til prosjektleiar Stine Gytri og alle tilsette på VØR som har bidrege med å få dette systemet på plass.