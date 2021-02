Nyland klar for Norwich

Nyheiter

Mot tampen av 2020 vart Ørjan Håskjold Nyland og Aston Villa samde om å terminere kontrakten. Morkabygdingen har vore på klubbjakt. Ei god stund har det gått rykte om at Norwich var interessert. No har landslagsmålvakta signert eit korttidskontrakt med Norwich fram til sommaren.

– Eg har fått fleire tilbod, men då Norwich kom på bana var eg ikkje i tvil. Det kjendest som det riktige valet. Eg har hatt gode samtaler med manageren og målvakttrenaren, i tillegg til sportsdirektøren. Så eigentleg var det eit lett val, seier Nyland til klubben si heimeside.

I Norwich skal Nyland kjempe om målvaktsplassen med Tim Kruul og Daniel Barden. Nyland er på veg tilbake frå skade.

– Eg er ikkje i tvil om at han er ei god signering for oss, og vi er veldig glade for å ha han her, seier manager Daniel Farke.

Norwich toppar Championship og er i førarsetet om opprykk til Premier League.