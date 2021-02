Fleire enn du trur har pose på magen

Nyheiter

– Mitt fokus er å gi folk med stomi same livskvalitet som andre.

Det seier sjukepleiar og bandagist Robert Lorvik som driv bandagistbutikken Helsepartner 1 i Vikegata i Ørsta.

Butikken er som eit apotek utan medisin. Gratis levering, hjelp og rettleiing til folk med stomi er noko av det Lorvik tilbyr. Han har spesialisert seg innan dette.

– Det er fleire enn mange kanskje trur som har stomi. Dette inneber at ein får operert eit hol på magen. Over holet vert det festa ein pose der anten avføring frå tarmane, eller urin frå urinvegane, legg seg, i staden for at dette kjem naturlege vegar, fortel Lorvik.

Kreft

Det er mange årsaker til at ein får stomi. Blant dei vanlegaste er alvorlege sjukdomar der ein må fjerne delar av tarmen, blant anna kreft, medfødde misdanningar, tarmskadar og kroniske tarmbetennelsar som crohns sjukdom og ulcerøs kolitt. Nokre må ha pose på magen heile livet, andre har det berre ein periode. Også born har stomi.

– For nokre er det frigjerande, etter årevis med plager, å få lagt ut tarmen, t.d. folk med alvorleg ulcerøs kolitt har store smerter og må på do veldig ofte, fortel Lorvik.

Mange lever fint med stomi, men for nokre er det knytt tabu og skam til stomi. Lorvik fortel at stomi kan påverke sjølvbilde.

– Mange skjuler at dei har stomi, og nokre vel å vere usosiale og isolerte. Når ein finn den korrekte måten å bruke stomi-utstyret på, skal det ikkje vere verken lukt eller lekkasjar. Dei med stomi kan sjølvsagt ha eit fullverdig liv som andre. Livskvalitet er mitt store fokus, fortel Lorvik.

Dreg heim

Han dreg ofte heim til folk og rettleiar dei i bruk av stomi-pose. Rettleiing gir han også til folk som har urinlekkasje, også kalla inkontinens, og må bruke bleier eller kateter.

– Inkontinens og urinretensjon er også eit utbreidd helseproblem og kan vere knytt til tabu, seier Lorvik.

Han har ti års erfaring frå heimetenesta i Volda. I Ørsta har han i dag tett samarbeid med heimetenesta. Robert Lorvik leverer medisinsk utstyr og materiell til institusjonar og andre. Helsepartnar har også hjelpemiddel og utstyr til fysioterapi. Helsepartner1 samarbeider med bandagistkjeda Banda, som driv nettbutikken banda.no.

– Ein av bestseljarane våre er kompresjonsstrømper. Mange slit med smerter og hovne føter grunna dårleg sirkulasjon, seier Lorvik.

Fotpleiar Ann Sofie Forberg held til i same lokale og samarbeider godt med Helsepartner 1.