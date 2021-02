– Fremre Mo-planen må ikkje realiserast

Nyheiter

Det seier organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal i eit skriv til Ørsta kommunestyre.

Kommunestyret skal denne veka avgjere om planen for bustader på Fremre Mo skal leggjast ut til offentleg ettersyn.

Vanlegvis er det formannskapet som planutval som gjer vedtak om å leggje ein plan ut til offentleg ettersyn. I denne saka valde likevel formannskapet å sende saka til kommunestyret.

Området er omstridd, og det er jordvernet som er konflikttemaet.

Organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal peikar på at Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke at maksimalt 200 daa jord skal omdisponerast per år. Det omstridde området på Øvre Mo utgjer 200 daa.

– Presset på dyrka areal i Ørsta kommune er rimeleg stort, særleg i sentrumsnære område. Vi meiner, av mange grunnar, at omfanget av nedbygging av dyrka og dyrkbare areal klart må reduserast, heiter det i fråsegna frå Jordvern Møre og Romsdal.